"Комбатант" Усик викликав переполох у росії

Пропагандисти назвали іменитого боксера "агресором" та "терористом"

Український боксер-чемпіон Олександр Усик викликав істерику у росіян після свого гучного візиту на передову.

Кремлівські пропагандисти, побачивши, як українець захищає свою землю зі зброєю в руках, тут же назвали боксера "азовцем" та "націоналістом". Так звані експерти в коментарі для aif.ru заявили, що Усик "став комбатантом".

Полковник запасу Роман Насонов заявив, що боксер, вистріливши у бік російських окупантів, став учасником бойових дій.

"Усик із високопрофесійного спортсмена міжнародного рівня перетворюється на простого за своєю внутрішньою суттю "азовця".

Якщо він прибув добровільно в район бойових дій, своїм власним рішенням взяв до рук бойову зброю, направив її у бік угруповання російських військ, було наведено приціл і зроблено постріл, отже, він абсолютно точно є комбатантом. І щодо нього у міжнародному праві будуть застосовуватися всі ті міжнародні дії, які, покладені, на комбатанта – учасника бойових дій”, – заявив Насонов.

Ще один "експерт", юрист Юрій Капштик заявив, що Усика можна притягнути до кримінальної відповідальності за агресію та терористичну діяльність проти росії.

"Усик виступив учасником бойових дій проти росії — це однозначно розцінюється як участь у терористичній діяльності, агресії тощо. Залежить від обставин конкретного обстрілу. Але з точки зору російського законодавства є підстави для притягнення Олександра Усика до кримінальної відповідальності", — заявив Капштик.

Головний боксер рф, депутат держдуми Микола Валуєв оскаженів, побачивши, як Олександр стріляє з міномета.

"Саша все. Ну я ж говорив", — коротко прокоментував побачене Валуєв.

Нагадаємо, бійці ЗСУ опублікували в мережі кадри, на яких Усик стріляє з міномета. Де було знято відео та куди стріляв боксер невідомо.

Крім того, Олександр на передовій потрапив під обстріл окупантів.