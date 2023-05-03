Усик отримав роботу у збірній України з футболу

Спортсмен відповідатиме за соціальні проєкти у національній команді

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі, олімпійський чемпіон з боксу Олександр Усик (20-0, 13 КО), який нещодавно відвідав передову, отримав посаду амбасадора збірної України з футболу.

Про це повідомив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook. До обов’язків боксера входитимуть соціальні проєкти.

Боксер допомагатиме в організації виїздів на матчі збірної України воїнів, які зазнали поранень на фронті. Крім того, він допомагатиме у реалізації інших соціальних заходів, спрямованих на реабілітацію військових: організація футбольних турнірів за участю захисників України, допомога медичним установам, де проходять лікування поранені воїни, а також благодійні акції на підтримку сімей загиблих військових.

Олександр Усик – амбасадор збірної України з футболу

"Дякую Олександру за його патріотизм і готовність підтримувати та допомагати військовим, яких він часто відвідує на передовій! Для національної збірної та нашої футбольної спільноти загалом участь у подібних соціальних проектах, спрямованих на допомогу в реабілітації захисників-Героїв, є надзвичайно почесною місією! Важливою така підтримка і можливість відволіктися від війни є для самих воїнів, які ризикували життям заради захисту Незалежності України.

Впевнений, що така співпраця надихатиме і футболістів збірної, де в козака Усика є чимало друзів. Олександре, ласкаво просимо в команду!" — написав Павелко.

Нагадаємо, Усик на передовій узяв до рук зброю, через що у російських пропагандистів почалася істерика.