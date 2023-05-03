"Никогда не хотел драться": отец Фьюри обвинил Усика

В окружении британца назвали свою причину срыва боя

Отец и тренер британского чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Джон обвинил украинского чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО) в срыве боя между боксерами.

Об этом он заявил интервью YouTube-каналу Stamina for sale. По его словам, британский боец никого не боится.

"Усик никогда не хотел драться с Тайсоном. Он хотел сделать себя больше, говоря что Тайсон не примет бой. Все, что пытался делать Тайсон — это вытянуть как можно больше из ситуации. И при этом не был жадным.

Усик ведь столько и стоит — 30 процентов. Послушайте, вы можете выстроить всех их в очередь, сложить в мешок, потрусить и выбрать одного, кто вам понравится — они все одного уровня. Тайсон побьет их всех. Каждого", — утверждает Фьюри-старший.

Ранее появилась информация, что если в ближайшее время не будет проведет бой Усика с британцем, то украинец может подраться с Даниэлем Дюбуа. Сообщалось, что поединок может состояться в Польше.

На днях Фьюри создал интригу, что вскоре определится с именем следующего соперника, а также пообещал "неизбежную дату и абсолютно монструозный поединок".