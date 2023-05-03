"Ніколи не хотів битися": батько Ф’юрі звинуватив Усика

В оточенні британця назвали свою причину зриву бою

Батько та тренер британського чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) Джон звинуватив українського чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО) в зриві бою між боксерами.

Про це він заявив інтерв’ю YouTube-каналу Stamina for sale. За його словами, британський боєць нікого не боїться.

"Усик ніколи не хотів битися з Тайсоном. Він хотів зробити себе більше, кажучи, що Тайсон не прийме бій. Все, що намагався робити Тайсон — це витягнути якнайбільше із ситуації. І при цьому не був жадібним.

Адже Усик стільки й коштує — 30 відсотків. Послухайте, ви можете вишикувати всіх їх у чергу, скласти в мішок, потрусити і вибрати одного, хто вам сподобається — вони всі одного рівня. Тайсон поб’є їх усіх. Кожного", — стверджує Ф’юрі-старший.

Раніше з’явилася інформація, що якщо найближчим часом Усик не проведе бій з британцем, то українець може побитися з Даніелем Дюбуа. Повідомлялося, що поєдинок може відбутися в Польщі.

Днями Ф’юрі створив інтригу, що незабаром визначиться з ім’ям його наступного суперника, а також пообіцяв "неминучу дату та абсолютно монструозний поєдинок".