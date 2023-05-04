"Слава Богу, пережили": Жена Усика прокомментировала атаку "шахедами"
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Избранница боксера высказалась о своих переживаниях
Супруга украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 КО) Катерина, чей муж недавно побывал в составе ВСУ на передовой, высказалась об атаке россией Украины дронами в ночь на 4 мая.
Жена боксера поделилась переживаниями на своей странице в Instagram. Судя по всему, во время обстрела она не спала.
"Слава Богу, пережили ночь. Держимся. Хорошего дня", — написала Усик, которая, судя по ее свежим фото в Instagram, находится в Украине.
Ранее жена боксера выразила восхищение президентом Украины и сравнила российского диктатора путина с крысой.
В то же время, Усик в рядах украинских защитников спел рэп от исполнителя Balsam "Заповіт".
Также бойцы ВСУ опубликовали видео, где боксер стреляет из миномета. Неизвестно, где именно снималось видео, а также не ясно, куда стрелял спортсмен.