"Слава Богу, пережили": Дружина Усика прокоментувала атаку "шахедами"
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Обранка боксера висловилася про свої переживання
Дружина українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкому дивізіоні Олександра Усика (20-0, 13 КО) Катерина, чий чоловік нещодавно побував у складі ЗСУ на передовій, висловилася про атаку росією України дронами в ніч проти 4 травня.
Дружина боксера поділилася переживаннями на своїй сторінці в Instagram. Судячи з усього, під час обстрілу вона не спала.
"Слава Богу, пережили ніч. Тримаємось. Гарного дня", — написала Усик, яка, судячи з її свіжих фото в Instagram, знаходиться в Україні.
Раніше дружина боксера висловила захоплення президентом України та порівняла російського диктатора путіну з пацюком.
Днями Усик в лавах українських захисників заспівав реп від виконавця Balsam "Заповіт".
Також бійці ЗСУ опублікували відео, де боксер стріляє з міномету. Невідомо де саме знімалося відео, а також не ясно, куди саме стріляв спортсмен.