"Слава Богу, пережили": Дружина Усика прокоментувала атаку "шахедами"

Обранка боксера висловилася про свої переживання

Дружина українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкому дивізіоні Олександра Усика (20-0, 13 КО) Катерина, чий чоловік нещодавно побував у складі ЗСУ на передовій, висловилася про атаку росією України дронами в ніч проти 4 травня.

Дружина боксера поділилася переживаннями на своїй сторінці в Instagram. Судячи з усього, під час обстрілу вона не спала.

"Слава Богу, пережили ніч. Тримаємось. Гарного дня", — написала Усик, яка, судячи з її свіжих фото в Instagram, знаходиться в Україні.

Раніше дружина боксера висловила захоплення президентом України та порівняла російського диктатора путіну з пацюком.

Днями Усик в лавах українських захисників заспівав реп від виконавця Balsam "Заповіт".

Також бійці ЗСУ опублікували відео, де боксер стріляє з міномету. Невідомо де саме знімалося відео, а також не ясно, куди саме стріляв спортсмен.