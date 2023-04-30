Усик в формі ЗСУ пообіцяв "трощити ворогів вщент" (відео)

Суперваговик підтримав бійців

Український супербоксер Олександр Усик, який побував на передовій, зачитав реп у формі ЗСУ.

Відповідне відео в TikTok опублікував користувач Омельянович. На ньому видно, як чемпіон WBO, WBA та IBF у надважкій вазі їздив на позиції разом із воїнами 24-ї окремої механізованої бригади.

Дорогою боксер заспівав трек виконавця Balsam "Заповіт":

"Але поки час ще не прийшов, поки кров в жилах тече

Свій фінал ще не знайшов, буду ворогів трощити вщент

Десь всередині немов, ніби вугілля мене пече

Часу немає для розмов, час покаже сильне плече".

Нагадаємо, що бійці ЗСУ поділилися в мережі роликом, де Усик стріляє з міномета. Де саме знімалося відео, і куди стріляв спортсмен, невідомо.

Також боксер на фронті потрапив під обстріл російських загарбників.

Візит суперважковаговика на передову викликав істерику в рф, де його назвали "агресором" і "терористом".