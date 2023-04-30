Усик в форме ВСУ пообещал "уничтожать врагов дотла" (видео)

Супертяжеловес поддержал бойцов

Украинский супербоксер Александр Усик, который побывал на передовой, зачитал рэп в форме ВСУ.

Соответствующее видео в TikTok опубликовал пользователь Омельянович. На нем видно, как чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе ездил на позиции вместе с воинами 24-й отдельной механизированной бригады.

По дороге боксер спел трек исполнителя Balsam "Заповіт":

"Але поки час ще не прийшов, поки кров в жилах тече

Свій фінал ще не знайшов, буду ворогів трощити вщент

Десь всередині немов, ніби вугілля мене пече

Часу немає для розмов, час покаже сильне плече".

Напомним, что бойцы ВСУ поделились в сети роликом, где Усик стреляет из миномета. Где именно снималось видео, и куда стрелял спортсмен, неизвестно.

Также боксер на фронте попал под обстрел российских захватчиков.

Визит супертяжеловеса на передовую вызвал истерику в россии, где его назвали "агрессором" и "террористом".