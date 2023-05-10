"Снаряд потрапив мені в лоб і відскочив": Валуєва висміяли за казку про HIMARS

Колишній боксер розповів про поїздку до бойовиків "ЛНР"

Ексчемпіон світу з боксу, депутат Держдуми рф Микола Валуєв, який бажав збірній росії перемоги на ЧС-2022 з футболу, заявив, що ледь не загинув на війні проти України.

Відповідний коментар Валуєва доступний на absatzmedia. Колишній боксер зазначив, що снаряд HIMARS потрапив до командного пункту окупаційних військ, коли він був там, але не розірвався.

"Ми в Лисичанськ приїхали, це було після Нового року. Увійшли до командного пункту, а в цей момент туди вдарив HIMARS, але [снаряд] не розірвався.

Танкісти ремонтували техніку на свіжому повітрі. Там до лінії фронту кілька кілометрів. Були чути хлопки, а вони кажуть: "Ні, це не на нас летить". Вони все знають.

Ця простота мене найбільше вразила. Люди ставляться до цього настільки філософськи, що нам на "гражданкє" навіть і не снилося”, – заявив Валуєв.

У мережі лише посміялися з "казок" Валуєва. Один із користувачів пожартував, що боксер-депутат міг відбити снаряд HIMARS чолом і отримати тільки синець.

У мережі висміяли слова Миколи Валуєва про поїздку до окупованого Лисичанська

Раніше Валуєв розповів про підступний план Польщі. Напередодні Міністерство молоді та спорту України включило боксера-депутата до списку спортсменів, які підтримують війну рф в Україні.