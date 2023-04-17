Україна опублікувала список спортсменів рф та Білорусі, які підтримують війну

Перелік включає 23 особи

Міністерство молоді та спорту України опублікувало список російських та білоруських атлетів, які підтримали війну рф в Україні. Напередодні президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських спортсменів.

З відповідним переліком можна ознайомитись на сайті відомства. До нього увійшли 23 представники 18 видів спорту.

При натисканні на профіль того чи іншого атлета, можна прочитати їх висловлювання, які призвели до їх потрапляння в цей список.

Серед інших нинішніх та колишніх спортсменів можна виділити імена Аліни Кабаєвої, Євгена Плющенка, Миколи Валуєва та інших.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дав рекомендацію про допуск атлетів з рф та Білорусі до міжнародних турнірів під нейтральним статусом, якщо ті виконають певні умови.

Після цього український уряд заборонив нашим спортсменам виступати на міжнародних змаганнях, де будуть представлені російські та білоруські атлети.

Проти бойкоту стартів за участю представників рф та Білорусі виступила Федерація тенісу України. Також проти такого сценарію і знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна.