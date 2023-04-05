МОК має намір допомагати українцям змагатися з росіянами після рішення Кабміну

Комітет не погоджується із рішенням уряду України

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відреагував на рішення українського уряду заборонити своїм атлетам брати участь у змаганнях, куди допустять росіян та білорусів.

Як повідомляє офіційний сайт комітету, якщо таке рішення буде ухвалено, воно завдасть шкоди лише українській спортивній спільноті, а також національним федераціям. За словами МОКу, це ніяк не вплине на війну, яку хоче зупинити весь світ, і яку той "гаряче засуджує".

Також організація зазначає, що таке рішення суперечить позиції низки українських спортсменів та інших членів української олімпійської спільноти.

Комітет вказує на нещодавню заяву Федерації тенісу України, де висловлюється побоювання про те, що це рішення призведе до знищення українського тенісу, оскільки гравці з росії та Білорусі беруть участь майже у всіх турнірах, що стане санкцією не проти росіян, а проти українців.

Тому, уточнює МОК, якщо це буде реалізовано, атлети, які хочуть змагатися та втратять підтримку своєї національної спортивної федерації та свого національного олімпійського комітету через втручання уряду, зможуть розраховувати на пряму підтримку Фонду солідарності олімпійського руху для олімпійської спільноти України та програм підтримки спортсменів МОК.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити спортсменів з росії та Білорусі до виступів. Міністр молоді та спорту України та голова Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт назвав це рішення "жорстким".

Згодом чиновник назвав українських тенісистів причетними до того, що МОК ухвалив таке рішення, оскільки ті грають у матчах проти росіян.