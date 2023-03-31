Українським спортсменам заборонили змагатися на турнірах, де будуть представлені росіяни

Рішення ухвалив уряд країни

Українським спортсменам не можна буде виступати на міжнародних турнірах, де будуть представлені атлети з рф або РБ. Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опублікував список рекомендацій щодо допуску представників країн-агресорів до міжнародних змагань.

Відповідне рішення було ухвалено Кабінетом Міністрів України. Про це повідомив міністр Олег Немчінов в ефірі телемарафону "Єдині Новини", повідомляє suspilne.

Протокольне рішення, ухвалене Урядом України, було подано на пропозицію Міністра молоді та спорту України, а також президента НОК України Вадима Гутцайта. Це рішення поширюється на всі змагання, включно з відбірковими стартами на Олімпіаду-2024. На сайті Уряду України це "протокольне рішення" ще не опубліковано, як саме воно діятиме – невідомо.

"Так ось я хочу сказати нашим колегам-спортсменам, які переживають, що через заходи МОК і допуск росіян чи білорусів до змагань, а відповідно українці не зможуть взяти участь, що зламається кар’єра чи щось інше. Натомість залишиться життя ваше і ваших дітей”, – сказав Немчінов.

Нагадаємо, проти бойкоту турнірів виступила Федерація тенісу України. У зв’язку з рішенням Кабміну, тепер їй загрожує позбавлення статусу національної, якщо вона не змінить позицію. А ось українські фехтувальники відразу оголосили про бойкот змагань за участю росіян на рівні Федерації.