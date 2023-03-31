Украинским спортсменам запретили соревноваться на турнирах, где будут представлены россияне

Решение приняло правительство страны

Украинским спортсменам нельзя будет выступать на международных турнирах, где будут представлены атлеты из рф или РБ. Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список рекомендаций по допуску представителей стран-агрессоров к международным соревнованиям.

Соответствующее решение было принято Кабинетом министров Украины. Об этом сообщил министр Олег Немчинов в эфире телемарафона "Единые Новости", передает suspilne.

Протокольное решение, принятое Правительством Украины, было подано по предложению Министра молодежи и спорта Украины, а также президента НОК Украины Вадима Гутцайта. Это решение распространяется на все соревнования, включая отборочные старты на Олимпиаду-2024. На сайте Правительства Украины это "протокольное решение" еще не опубликовано, как именно оно будет действовать – неизвестно.

"Так вот я хочу сказать нашим коллегам-спортсменам, которые переживают, что из-за мер МОК и допуска россиян или белорусов к соревнованиям, а соответственно украинцы не смогут принять участие, что сломается карьера или что-то другое. Зато останется жизнь ваша и ваших детей", – сказал Немчинов.

Напомним, против бойкота турниров выступила Федерация тенниса Украины. В связи решением Кабмина теперь ей грозит лишение статуса национальной, если она не поменяет позицию. А вот украинские фехтовальщики тут же объявили о бойкоте соревнований с участием россиян на уровне Федерации.