Титулована спортсменка тепер розмовляє кремлівськими наративами

Глава Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР), триразова олімпійська чемпіонка в лижному спорті Олена Вяльбе, яка заперечує повномасштабну війну між росією та Україною, передбачила падіння "колективного Заходу" через політику "скасування рф". У мережі лише посміялися з росіянки.

Відповідний коментар Вяльбе доступний на Р-Спорт. Колишня лижниця чомусь вважає, що населення цивілізованих країн, на відміну від їхніх політиків, підтримує росію. Крім того, вона впевнена, що колективний Захід розсипеться через незнання їхніх лідерів історії та географії.

"Смішно від цього "колективного Заходу". Проти виступають політики, а прості люди не проти росії. Мабуть, вони більше знають історію. Керівники "колективного Заходу" нічого не тямлять у ній, тому їхні країни майбутнього не мають, це 100%. Ніби з чистого аркуша починають, що небезпечно... Мені здається, вони й географію не знають, бо кількість людей проти нас і за нас — зовсім не смішно!

В цілому ж, чи то США, Німеччина, Франція чи будь-яка інша країна – люди прості до росії ставляться добре”, – заявила Вяльбе.

У мережі лише посміялися з слів голови ФЛГР. Один із користувачів зазначив, що Вяльбе настав час йти на шоу до російських пропагандистів.

Раніше повідомлялося, що триразовий олімпійський чемпіон росіянин Олександр Большунов зганьбився на фініші гонки. Нагадаємо, спортсмен назвав чемпіонат світу з лижних перегонів-2023 "брудним" через те, що його не допустили до змагань.