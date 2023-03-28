Найкраща українська спортсменка виступила проти міністра

Легкоатлетка вважає бойкот слабкою позицією

Найкраща спортсменка України за підсумками 2022 року Ярослава Магучіх виступила проти позиції глави Національного олімпійського комітету (НОК) України, міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. Функціонер рекомендував, щоб українські спортсмени бойкотували міжнародні турніри за участю росіян та білорусів.

Відповідний коментар Магучіх доступний на suspilne.media. Ярослава назвала потенційний бойкот Олімпіади провалом.

"Насправді я думаю, що це дуже слабка позиція – бойкотувати Олімпіаду. Ми маємо зробити все, щоб цього не сталося. Але не виступати на Олімпіаді.

Це найбільше змагання, яке дивляться усі, хто раніше не дивився. Якщо там не буде українських спортсменів, то це буде провал, чесно.

Дуже сподіваюся, що ми зможемо довести свою думку МОК та решті. Те, що відбувається зараз у нашій країні, не вкладається в голові.

Багато російських спортсменів підтримують цей режим, багато хто боїться. Але я не знаю, як це виглядатиме — щоб вони підписали якийсь папірець, що вони не підтримують [війну]", — заявила Магучіх.

Рішення про рекомендацію бойкотувати турніри за участю представників країн-агресорів було озвучено після наради всіх українських федерацій олімпійських видів спорту, яка відбулася 9 березня.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у січні заявив, що розгляне можливість виступу російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях при дотриманні атлетами деяких правил, які поки що не озвучені. У НОК пригрозили бойкотом Олімпіади, якщо туди допустять представників країн-агресорів. Примітно, що приводом для пом’якшення санкцій щодо російських атлетів стали тенісні матчі представників рф з українцями.

Додамо, одна олімпійська федерація вже повернула росіян на міжнародну арену. Це зробила Міжнародна федерація фехтування. Примітно, Гутцайт є олімпійським чемпіоном з фехтування (командна шабля) та колишнім керівником Федерації фехтування України.