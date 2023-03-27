15-річна українка здобула "золото" на Кубку Європи

Юна спортсменка вперше піднялася на п’єдестал пошани

Українська фристайлістка Неллі Попович здобула золоту медаль у другий день змагань на етапі Кубка Європи з лижної акробатики в австрійському Обертауерні. Напередодні в Австрії українка виграла "бронзу".

Про успіх Неллі повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Зазначимо, що для Неллі ця медаль стала першою у кар’єрі на рівні Кубка Європи.

15-річна спортсменка із Закарпаття випередила двох представниць Китаю, а також бронзову призерку першого дня змагань, колегу зі збірної Анастасію Гасюк.

Кубок Європи. Фристайл. Жінки

1. Неллі Попович – 260.00

2. Сюанчі Лю — 208.00

3. Мейтінг Чен — 156.00

4. Анастасія Гасюк – 130.00

7. Діана Яблонська — 93.60

8. Оксана Яцюк – 83.20

У чоловічому заліку найкращий результат продемонстрував Максим Кузнєцов – він посів восьме місце.

Нагадаємо, українець Дмитро Котовський завоював два "золота", "срібло" та "бронзу" на етапах Кубка світу, посівши за підсумками сезону друге місце.

Раніше повідомлялося, що найкращим спортсменом 2022 року в Україні став фристайліст Олександр Абраменко.