Юна українка виграла медаль на Кубку Європи з фрістайлу
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Українка виграла третю медаль на міжнародному рівні
Українська фристайлістка Анастасія Гасюк здобула "бронзу" на Кубку Європи з лижної акробатики в австрійському Обертауерні. Напередодні український фристайліст Дмитро Котовський посів друге місце в загальному заліку Кубка світу в лижній акробатиці.
Про успіх Анастасії повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Гасюк набрала 174,00 бала, поступившись лише китаянкам Мейтінг Чен та Сюанчі Лю.
Кубок Європи. Фрістайл. Жінки
- 1. Сюанчі Лю (Китай) – 290.00
- 2. Мейтінг Чен (Китай) – 232.00
- 3. Анастасія Гасюк (Україна) – 174.00
- 4. Ангеліна Брикина (Україна) – 145.00
- 5. Діана Яблонська (Україна) – 130.50
- 6. Оксана Яцюк (Україна) – 116.00
- 12. Неллі Попович (Україна) – 63.80
Зазначимо, що для 18-річної Гасюк це третя медаль у кар’єрі на рівні Кубка Європи. Перші дві, так само бронзові, вона виборола на домашніх етапах у Красії.
Нагадаємо, Котовський завоював два "золота", "срібло" та "бронзу" на етапах Кубка світу.
Раніше повідомлялося, що найкращим спортсменом 2022 року в Україні став фристайліст Олександр Абраменко.