Юна українка виграла медаль на Кубку Європи з фрістайлу

Українка виграла третю медаль на міжнародному рівні

Українська фристайлістка Анастасія Гасюк здобула "бронзу" на Кубку Європи з лижної акробатики в австрійському Обертауерні. Напередодні український фристайліст Дмитро Котовський посів друге місце в загальному заліку Кубка світу в лижній акробатиці.

Про успіх Анастасії повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Гасюк набрала 174,00 бала, поступившись лише китаянкам Мейтінг Чен та Сюанчі Лю.

Кубок Європи. Фрістайл. Жінки

1. Сюанчі Лю (Китай) – 290.00

2. Мейтінг Чен (Китай) – 232.00

3. Анастасія Гасюк (Україна) – 174.00

4. Ангеліна Брикина (Україна) – 145.00

5. Діана Яблонська (Україна) – 130.50

6. Оксана Яцюк (Україна) – 116.00

12. Неллі Попович (Україна) – 63.80

Зазначимо, що для 18-річної Гасюк це третя медаль у кар’єрі на рівні Кубка Європи. Перші дві, так само бронзові, вона виборола на домашніх етапах у Красії.

Нагадаємо, Котовський завоював два "золота", "срібло" та "бронзу" на етапах Кубка світу.

Раніше повідомлялося, що найкращим спортсменом 2022 року в Україні став фристайліст Олександр Абраменко.