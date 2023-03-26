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Юна українка виграла медаль на Кубку Європи з фрістайлу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Анастасія Гасюк Новина оновлена 26 березня 2023, 15:09
Анастасія Гасюк. Фото facebook.com/olympicua

Українка виграла третю медаль на міжнародному рівні

Українська фристайлістка Анастасія Гасюк здобула "бронзу" на Кубку Європи з лижної акробатики в австрійському Обертауерні. Напередодні український фристайліст Дмитро Котовський посів друге місце в загальному заліку Кубка світу в лижній акробатиці.

Про успіх Анастасії повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Гасюк набрала 174,00 бала, поступившись лише китаянкам Мейтінг Чен та Сюанчі Лю.

Кубок Європи. Фрістайл. Жінки

  • 1. Сюанчі Лю (Китай) – 290.00
  • 2. Мейтінг Чен (Китай) – 232.00
  • 3. Анастасія Гасюк (Україна) – 174.00
  • 4. Ангеліна Брикина (Україна) – 145.00
  • 5. Діана Яблонська (Україна) – 130.50
  • 6. Оксана Яцюк (Україна) – 116.00
  • 12. Неллі Попович (Україна) – 63.80

Зазначимо, що для 18-річної Гасюк це третя медаль у кар’єрі на рівні Кубка Європи. Перші дві, так само бронзові, вона виборола на домашніх етапах у Красії.

Нагадаємо, Котовський завоював два "золота", "срібло" та "бронзу" на етапах Кубка світу.

Раніше повідомлялося, що найкращим спортсменом 2022 року в Україні став фристайліст Олександр Абраменко.

Теги:
#Лижна акробатика