Глава світового спорту заговорив мантрами кремля

Томас Бах не підтримує позицію Володимира Зеленського щодо російських атлетів

Глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що спорт не повинен стосуватися політики, а тому російські спортсмени не несуть колективної відповідальності за дії президента рф володимира путіна. При цьому багато російських атлетів відкрито підтримують війну в Україні, а деякі навіть зі зброєю в руках прийшли на територію нашої держави.

Відповідна заява Баха доступна на insidethegames. На думку глави МОК, спорт не повинен політизуватися. Таким чином він фактично повторив відомий кремлівський наратив, що "спорт — поза політикою". Крім того, функціонер заявив, що не підтримує позицію президента України Володимира Зеленського щодо повної ізоляції рф у міжнародному спорті.

"Якщо політика вирішує, хто може брати участь у змаганнях, то спорт і спортсмени стають інструментами політики. У такому разі спорт не зможе передати свої об’єднуючі сили. Ми повинні бути політично нейтральними, але не аполітичними.

Ми добре знаємо, що світом править політика, і що наші рішення мають політичні наслідки, і ми маємо враховувати це у нашому способі думок. Але ми не повинні робити помилки, висуваючи себе в судді політичних суперечок, тому що ми будемо розчавлені цими політичними силами", — заявив Бах.

Раніше повідомлялося, що російських фехтувальників було допущено до міжнародних змагань. Фінляндія та Німеччина у відповідь на це просто скасували турніри на своїй території, щоби не допустити росіян на змагання. Україна оголосила про бойкот усіх змагань, де будуть присутні представники країн-агресорів.