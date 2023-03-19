Юна українка виграла першу медаль на дорослому рівні у сноубордингу (відео)

Спортсменка до цього не вигравала нагороди на високому рівні

Українська сноубордистка Надія Гапатин виграла "срібло" у паралельному слаломі на етапі Кубка Європи у Рачінесі (Італія). У січні подвійною перемогою для України завершилися змагання у паралельному гігантському слаломі на Кубку Європи зі сноубордингу в Австрії.

Про це повідомляє пресслужба Федерації лижного спорту України у Facebook. До цього 19-річна сноубордистка не підіймалася на п’єдестал пошани на дорослому рівні. Найбільшим її досягненням було третє місце на Універсіаді у Лейк-Плесіді (США).

У фінальному заїзді Надія поступилася 0.33 секунд представниці Австрії Пії Шеффманн. Таким чином, українка виборола "срібло".

"Вітаємо Надію із дебютною в спортивній кар'єрі медаллю в рамках Кубка Європи. Бажаємо в майбутньому все кращих результатів!" — привітали Надію у Федерації.

Серед українських чоловіків найкращим став Василь Кашелюк – 6 позиція. Кваліфікацію до фінальних виступів подолали також Михайло Харук – 12 місце та Андрій Кабалюк – 15 місце.

Раніше повідомлялося, що збірна України виграла історичну медаль на ЧС з фрістайлу. На початку лютого український фрістайліст Дмитро Котовський уперше в кар’єрі переміг на етапі Кубка світу з лижної акробатики.