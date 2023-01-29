Українські сноубордисти підкорили Австрію: подвійне золото на Кубку Європи

Відразу дві золоті медалі принесли Україні сноубордисти в Австрії

Подвійною перемогою для України завершилися змагання у паралельному гігантському слаломі на Кубку Європи зі сноубордингу в Австрії. Напередодні в цьому виді спорту українець завоював золоту медаль на Універсіаді-2023.

Перемогами відзначилися віцечемпіонка світу Аннамарі Данча, для якої це золото стало третім на Кубках Європи, і тріумфатор Універсіади Михайло Харук, який завоював свою першу золоту нагороду на такому рівні. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України у Facebook.

"Вітаємо і пишаємося! Наш спортивний фронт у надійних руках!" — йдеться у повідомленні НОК.

Нагадаємо, першу медаль на Універсіаді-2023 принесли Україні біатлоністи Юлія Городна та Степан Кінаш. Потім "бронзу" для нашої команди вибороли лижні двоєборці Дмитро Мазурчук та Віталій Гребенюк. Після цього біатлоніст Дмитро Грущак виграв "срібло" у гонці переслідування.

Раніше повідомлялося, що українська біатлоністка Анастасія Меркушина здобула перемогу у спринті та принесла Україні першу золоту медаль на чемпіонаті Європи у Швейцарії.