Сноубордист приніс Україні перше "золото" Універсіади

В активі Жовто-синіх уже чотири нагороди

Скарбничка збірної України на Універсіаді-2023 у Лейк-Плейсіді (США) поповнилася черговою медаллю. Першу золоту нагороду нашій команді приніс сноубордист Михайло Харук.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК) у Facebook. Михайло переміг у паралельному слаломі.

У фіналі турніру з результатом 29:89 українець випередив австрійця Маттауса Пінка. "Бронзу" завоював Син Йон Хон із Південної Кореї. До речі, у півфіналі Харук випередив і його. Зимова Універсіада-2023 завершиться 22 січня.

Нагадаємо, перші медалі на Універсіаді-2023 принесли Україні біатлоністи Юлія Городна та Степан Кінаш. Потім "бронзу" нашій команді принесли лижні двоєборці Дмитро Мазурчук та Віталій Гребенюк. 19 січня український біатлоніст Дмитро Грущак завоював "срібло" у гонці переслідування.

Раніше повідомлялося, що український футболіст Михайло Мудрик дебютував у Англійській прем’єр-лізі за "Челсі". У своєму першому матчі українець зіграв проти "Ліверпуля". До речі, наш вінгер непогано виглядав проти англійського гранду.