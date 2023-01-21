Сноубордист принес Украине первое "золото" Универсиады

В активе Желто-синих уже четыре награды

Копилка сборной Украины на Универсиаде-2023 в Лейк-Плейсиде (США) пополнилась очередной медалью. Первую золотою награду нашей команде принес сноубордист Михаил Харук.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) в Facebook. Михаил победил в параллельном слаломе.

В финале турнира с результатом 29:89 украинец опередил австрийца Маттауса Пинка. "Бронзу" завоевал Сын Йон Хон из Южной Кореи. К слову, в полуфинале Харук опередил и его. Зимняя Универсиада-2023 завершится 22 января.

Напомним, первые медали на Универсиаде-2023 принесли Украине биатлонисты Юлия Городная и Степан Кинаш. Затем "бронзу" нашей команде принесли лыжные двоеборцы Дмитрий Мазурчук и Виталий Гребенюк. 19 января украинский биатлонист Дмитрий Грущак завоевал "серебро" в гонке преследования.

Ранее сообщалось, что украинский футболист Михаил Мудрик дебютировал в Английской премьер-лиге за "Челси". В своем первом матче украинец сыграл против "Ливерпуля". К слову, наш вингер неплохо смотрелся против английского гранда.