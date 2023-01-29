Украинские сноубордисты покорили Австрию: двойное "золото" на Кубке Европы

Сразу 2 золотые медали принесли Украине сноубордисты в Австрии

Двойной победой для Украины завершились соревнования в параллельном гигантском слаломе на Кубке Европы по сноубордингу в Австрии. Накануне в этом виде спорта украинец завоевал золотую медаль на Универсиаде-2023.

Победами отметились вице-чемпионка мира Аннамари Данча, для которой это "золото" стало третьим на Кубках Европы, и триумфатор Универсиады Михаил Харук, завоевавший свою первую золотую награду на таком уровне. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

"Поздравляем и гордимся! Наш спортивный фронт в надежных руках!" — гласит сообщение НОК.

Напомним, первую медаль на Универсиаде-2023 принесли Украине биатлонисты Юлия Городная и Степан Кинаш. Затем "бронзу" для нашей команды завоевали лыжные двоеборцы Дмитрий Мазурчук и Виталий Гребенюк. После этого биатлонист Дмитрий Грущак выиграл "серебро" в гонке преследования.

Ранее сообщалось, что украинская биатлонистка Анастасия Меркушина одержала победу в спринте и принесла Украине первую золотую медаль на чемпионате Европы в Швейцарии.