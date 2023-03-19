Українські синхроністки викликали фурор на Кубку світу (відео)

Спортсменки здобули "золото" на етапі Кубка світу

Золоту крапку у своїх виступах на першому етапі Кубка світу з артистичного плавання у Маркемі (Канада) поставила збірна України. Напередодні українки виграли медаль у змаганнях дуетів.

Про це повідомляє пресслужба Федерації України з синхронного плавання Facebook. "Жовто-сині" посіли перше місце у груповій акробатиці.

На перший рядок п’єдесталу в акробатичній групі, яка завершувала програму змагань у Канаді, зійшли Владислава і Марина Алексіїви, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

Неймовірний виступ із новою композицією та за новою системою оцінювання приніс українкам 244.4958 бали. Раніше цей вид програми називався хайлайт і наші дівчата – чинні чемпіонки світу та Європи у ньому.

Кубок світу з артистичного плавання. Маркем, Канада. Акробатична програма

Україна – 244,4958 Японія — 223,6875 США — 204,9959

Раніше повідомлялося, що Марта Фєдіна виграла "золото" у Маркемі у технічному соло. До речі, українка визнавалася найкращою синхроністкою року в Європі.