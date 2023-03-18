Українські "русалки"-близнюки здобули медаль на Кубку світу (відео)

Жовто-сині виграли другу медаль на змаганнях

На етапі Кубка світу з артистичного плавання у канадському Маркемі розіграли медалі у технічному дуеті. Сестри Марина та Владислава Алексіїві з України піднялися на другий щабель п’єдесталу за підсумками змагань. Напередодні першу медаль у скарбничку збірної України в Канаді поклала Марта Фєдіна, яка виграла "золото" у технічному соло.

Про це повідомляє пресслужба Федерації України із синхронного плавання у Facebook. Український дует виграв срібну медаль, поступившись лише представницям Ізраїлю, "бронзу" здобули японки. Виступ українських "русалочок" судді оцінили у 231,6543 бала.

Кубок світу з артистичного плавання. Маркем, Канада. Технічні дуети

Шеллі Бобрицька та Аріель Нассі (Ізраїль) – 233,4292 Марина Алексіїва та Владислава Алексіїва (Україна) – 231,6543 Масіро Ясунага та Моє Хіга – 204,1083 (Японія).

Раніше повідомлялося, що українські борчині виграли командний залік на молодіжному чемпіонаті Європи у Румунії серед спортсменів до 23 років, а чоловіки у греко-римській боротьбі посіли друге місце.