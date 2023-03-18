Украинские "русалки"-близнецы завоевали медаль на Кубке мира (видео)

Желто-синие выиграли вторую медаль на соревнованиях

На этапе Кубка мира по артистическому плаванию в канадском Маркеме разыграли медали в техническом дуэте. Сестры Марина и Владислава Алексеевы из Украины поднялись на вторую ступень пьедестала по итогам соревнований. Накануне первую медаль в копилку сборной Украины в Канаде положила Марта Федина, которая выиграла "золото" в техническом соло.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации Украины по синхронному плаванию в Facebook. Украинский дуэт выиграл серебряную медаль, уступив "золото" представительницам Израиля, "бронзу" завоевали японки. Выступление украинских "русалочек" судьи оценили в 231,6543 балла.

Кубок мира по артистическому плаванию. Маркем, Канада. Технические дуэты

Шелли Бобрицкая и Ариэль Насси (Израиль) – 233,4292 Марина Алексеева и Владислава Алексеева (Украина) – 231,6543 Масиро Ясунага и Мое Хига – 204,1083 (Япония).

Ранее сообщалось, что украинские борчихи выиграли командный зачет на молодежном чемпионате Европы в Румынии, а мужчины в греко-римской борьбе заняли второе место.