Скандал в Пусане: спортсменам запретили украинскую символику

Организаторы соревнований приняли странное решение

В пятницу, 17 марта, Международная федерация фехтования (FIE) запретила украинскую символику на Гран-при в Южной Корее, где спортсмены соревновались на рапирах. Сборная США выступила против решения организации вернуть россиян и белорусов в международное фехтование.

Об этом сообщила украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан в сторис на своей странице в Instagram. Американцы хотели соревноваться в Пусане с экипировкой с сине-желтыми цветами, однако FIE запретила эту акцию.

"В Южной Корее на Гран-При по фехтованию на рапирах сборная США надела повязки в цветах флага Украины на руку как знак несогласия с участием россиян в соревнованиях. FIE заставило их снять повязки и запретило любые украинские символы на форме. Это неприемлемо, раскройте глаза. Никто не согласен!" – рассказала Харлан.

Ольга Харлан рассказала как FIE запретила любую украинскую символику на форме в Южной Корее

К слову, Американская федерация фехтования (USA Fencing) полностью поддержала своих спортсменов и их акцию в поддержку Украины.

"USA Fencing от всего сердца поддерживает наших фехтовальщиков, которые решили наглядно продемонстрировать свою солидарность с Украиной. Мы верим в силу спорта объединять людей и обращать внимание на важные мировые проблемы. Мы вместе с Украиной", – говорится в заявлении Федерации.

Напомним, Харлан раскритиковала решение FIE вернуть россиян и белорусов в международный спорт.

Ранее сообщалось, что Германия отменила соревнования на уровне Кубка мира, чтобы не допустить туда представителей стран-агрессоров.