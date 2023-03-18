Скандал у Пусані: спортсменам заборонили українську символіку

Організатори змагань ухвалили дивне рішення

У п’ятницю, 17 березня, Міжнародна федерація фехтування (FIE) заборонила українську символіку на Гран-прі у Південній Кореї, де спортсмени змагалися на рапірах. Збірна США виступила проти рішення організації повернути росіян та білорусів у міжнародне фехтування.

Про це повідомила українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Американці хотіли змагатися у Пусані з екіпіруванням із синьо-жовтими кольорами, проте FIE заборонила цю акцію.

"Сьогодні в Південній Кореї на Гран-Прі з фехтування на рапірах збірна США одягла пов'язки у кольорах прапора України на руку як знак незгоди з участю росіян у змаганнях. FIE змусило їх зняти пов'язки та заборонило будь-які українські символи на формі. Це неприйнятно, розплющте очі. Ніхто не згоден!" – розповіла Харлан.

Ольга Харлан розповіла як FIE заборонила будь-яку українську символіку на формі у Південній Кореї

До речі, Американська федерація фехтування (USA Fencing) повністю підтримала своїх спортсменів та їхню акцію на підтримку України.

"USA Fencing від щирого серця підтримує наших фехтувальників, які вирішили наочно продемонструвати свою солідарність з Україною. Ми віримо в силу спорту об’єднувати людей та звертати увагу на важливі світові проблеми. Ми разом з Україною", — йдеться у заяві Федерації.

Нагадаємо, Харлан розкритикувала рішення FIE повернути росіян та білорусів у міжнародний спорт.

Раніше повідомлялося, що Німеччина скасувала змагання на рівні Кубку світу, щоб не допустити туди представників країн-агресорів.