Украинская "русалка" победила на этапе Кубка мира под "Чарівну скрипку" (видео)

"Золотом" открыла международный сезон сборная Украины по артистическому плаванию

Украинка Марта Федина взошла на высшую ступень пьедестала почета в техническом соло и таким образом принесла нашей команде первую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Маркеме (Канада). Ранее украинские синхронистки показали свое выступление под "Червону калину".

Об этом сообщает пресс-служба Федерации Украины по синхронному плаванию в Facebook. Украинка с невероятной новой программой в техническом соло набрала 245.2917 балла.

Марта получила за свое проникновенное выступление с новой программой под песню "Чарівна скрипка" высшую оценку, опередив на 2,5 балла серебряную призершу, приму японской команды, опытную Юкико Инуи. "Бронзу" добыла местная спортсменка Одри Ламоте.

Кубок мира по артистическому плаванию. Маркем, Канада. Техническая программа. Женщины-соло

Марта Федина (Украина) – 245,2917 балла Юкико Инуи (Япония) – 242,7917 Одри Ламоте (Канада) – 196,2833

На честь победительницы в Канаде прозвучал гимн Украины.

Ранее сообщалось, что украинские борчихи завоевали три медали на чемпионате Европы в Румынии.

Напомним, украинские акробаты завоевали две медали на этапе Кубка мира в Португалии.