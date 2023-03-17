Українська "русалка" перемогла на етапі Кубка світу під "Чарівну скрипку" (відео)

"Золотом" відкрила міжнародний сезон збірна України з артистичного плавання

Українка Марта Федіна зійшла на найвищий щабель п’єдесталу пошани у технічному соло і таким чином принесла нашій команді першу медаль на етапі Кубка світу з артистичного плавання у Маркемі (Канада). Раніше українські синхроністки показали свій виступ під "Червону калину".

Про це повідомляє пресслужба Федерації України із синхронного плавання у Facebook. Українка з неймовірною новою програмою у технічному соло набрала 245.2917 балів.

Марта отримала за свій проникливий виступ із новою програмою під пісню "Чарівна скрипка" найвищу оцінку, випередивши на 2,5 бали срібну призерку, приму японської команди, досвідчену Юкіко Інуї. "Бронзу" здобула місцева спортсменка Одрі Ламоте.

Кубок світу з артистичного плавання. Маркем, Канада. Технічна програма. Жінки-соло

Марта Федіна (Україна) – 245,2917 бала Юкіко Інуї (Японія) – 242,7917 Одрі Ламоте (Канада) – 196,2833

На честь переможниці у Канаді пролунав гімн України.

Раніше повідомлялося, що українські борчині здобули три медалі на чемпіонаті Європи в Румунії.

Нагадаємо, українські акробати вибороли дві медалі на етапі Кубка світу у Португалії.