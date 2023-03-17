Українські сестри-борчині викликали фурор на Євро-2023

Спортсменки вдало виступили на молодіжному чемпіонаті Європи

Українські спортсменки виграли три нагороди на молодіжному чемпіонаті Європи-2023, що проходить у Бухаресті. Днями національна чоловіча команда посіла друге загальнокомандне місце на Євро-2023 U-23, виборовши 5 медалей.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації спортивної боротьби України на своїй сторінці у Facebook. Примітно, що дві нагороди вибороли сестри Соломія та Марія Винник.

Соломія тріумфувала у ваговій категорії до 59 кг, декласувавши у фіналі представницю Франції, а Марія виборола "бронзу" у ваговій категорії до 55 кг, здолавши у малому фіналі італійку. Ще одне "золото" принесла Україні Анастасія Альпєєва (до 76 кг).

"Вітаємо спортсменок та тренерський штаб! Дякуємо Збройним силам України, які захищають нашу землю від російських загарбників! Віримо у Перемогу! І прославляємо Україну!" — йдеться у повідомленні Федерації.

Нагадаємо, українські акробати виграли дві медалі на етапі Кубка світу у Португалії.

Напередодні українські парадзюдоїсти виграли медальний залік на міжнародному турнірі у Єгипті.