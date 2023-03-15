Найкращі у світі! Українські парадзюдоїсти виграли турнір у Єгипті

Українці виграли загальнокомандний медальний залік

Національна паралімпійська збірна команда з дзюдо виграла престижні змагання у Єгипті. Напередодні українські параатлети потужно виступили на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону.

Про це повідомляє пресслужба Національного паралімпійського комітету України у Facebook. Наша команда здобула сім нагород, вигравши медальний залік змагань.

Національна паралімпійська збірна з дзюдо тріумфально виступила на Кубку світу з дзюдо серед осіб з порушеннями зору BSA Judo Grand Prix Alexandria, який проходив 9 по 15 березня 2023 року у місті Борг-Ель-Араб (Єгипет) та був кваліфікаційним на Паралімпійські ігри-2024. Українські парадзюдоїсти здобули 7 нагород: 3 золоті, 1 срібну та 3 бронзові медалі, і посіли перше місце у медальному заліку.

Медальний залік Кубка світу з парадзюдо у Єгипті

У змаганнях взяли участь 161 спортсмен із 33 країн, зокрема 11 атлетів з України.

Нагадаємо, паралімпійська збірна України з легкої атлетики здобула 24 медалі на змаганнях у Дубаї (ОАЕ).

Раніше повідомлялося, що збірна України з грепплінгу виграла медальний залік Євро.