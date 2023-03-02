Українські паралімпійці показали феноменальний результат у Дубаї

17 наших параатлетів виграли 24 нагороди

Паралімпійська збірна України з легкої атлетики здобула 24 медалі на змаганнях у Дубаї (ОАЕ). Напередодні українка виграла "срібло" на престижних змаганнях з кросу у Португалії.

Про це повідомляє пресслужба Національного паралімпійського комітету України у Facebook. На рахунку нашої команди 11 золотих, 6 срібних та 7 бронзових нагород.

З 26 лютого по 1 березня в ОАЕ пройшов World Para Athletics GrandPrix, 14th Fazza International Para Athletics Championships. Наша команда була представлена ​​17 параатлетами, які у сумі виграли 24 медалі.

Золоті нагороди вибороли: Владислав Білий (метання списа), Анастасія Москаленко (штовхання ядра), Ярослав Окапінський (біг на 400 м), Максим Коваль (штовхання ядра), Анастасія Мисник (штовхання ядра), Зоя Овсій (метання диска), Ігор Цветов (біг на 100 та 200 м), Юлія Шуляр (біг на 400 м), Зоя Овсій (метання клаба), Микола Жабняк (метання диска),

Срібні: Наталія Кобзар (біг на 400 м), Роман Данилюк (штовхання ядра), Роман Павлик (стрибки в довжину), Ярослав Окапінський (біг на 100 та 200 м), Людмила Даниліна (біг на 1500 м),

Бронзові: Микола Райський (біг на 100 та 400 м), Микола Жабняк (штовхання ядра), Олександр Яровий (штовхання ядра), Наталія Кобзар (біг на 200 м), Вікторія Шпачинська (штовхання ядра), Анастасія Москаленко (метання клаба).

У цих змаганнях взяли участь 585 спортсменів із 60 країн світу.

Раніше повідомлялося, що українська метальниця молота Ірина Климець здобула срібну медаль на етапі Континентального туру Світової легкої атлетики категорії "Gold" в Австралії.

Окрім того, українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук ціною травми виграла "бронзу" на етапі Світового легкоатлетичного туру категорії "Gold" у Франції.