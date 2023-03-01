Українські тхеквондисти виграли 10 медалей у Словенії

Наші спортсмени блискуче виступили на міжнародному турнірі

Українські тхеквондисти за підсумками престижних міжнародних змагань Slovenia Open виграли 10 медалей у різних вікових групах. Напередодні українські самбісти здобули майже 50 нагород на міжнародному турнірі на Кіпрі.

На рахунку нашої команди три "золота", два "срібла" та п’ять "бронз". Про це повідомляє ukrsportbase

Усі медалі збірної України з тхеквондо у Словенії:

Кадети:

Срібним призером у ваговій категорії 41 кг став Михайло Капуста .

. Бронзові нагороди вибороли: Еміль Бовсуновський (53 кг); Анна Брікіна (29 кг); Вероніка Рожанська (33 кг),

Юніори:

"Золото" у Саміра Мірзоєва (59 кг) та Артема Балакі (73 кг).

(59 кг) та (73 кг). Срібну медаль здобула Ярина Костюк (42 кг).

(42 кг). Бронзові призери: Матвій Форостюк (73 кг), Марія Леонова (49 кг).

Серед дорослих чемпіоном змагань став Костянтин Костеневич (80 кг).

Раніше повідомлялося, що українські борчині виграли медальний залік на міжнародному турнірі "Ібрагім Мустафа" в Александрії (Єгипет). А чоловіча збірна України з боротьби майже повторила успіх жінок, посівши друге загальнокомандне місце.