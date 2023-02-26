30 золотих медалей! Українські самбісти викликали фурор на Кубку світу

Збірна України з самбо тріумфувала на Кіпрі

У Ларнаці (Кіпр) завершився етап Кубка світу серед молоді та дорослих з самбо. Збірна України здобула на змаганнях загальнокомандну перемогу. Напередодні українські борчині посіли перше місце у медальному заліку на турнірі у Єгипті.

Про це повідомляє пресслужба Національної федерації самбо України у Facebook. У змаганнях взяли участь представники 14 країн. Українська збірна здобула командну перемогу.

Жовто-сині виграли 49 нагород. У віковій категорії 16-18 років наші самбісти вибороли 7 золотих та одну бронзову медаль. Ще шість нагород вищого ґатунку додали до скарбнички національної команди юні самбісти у категорії 18-20 років. На дорослому рівні наша команда здобула 35 медалей, з яких 17 золотих, 7 срібних та 11 бронзових.

З поіменним списком медалістів можна ознайомитись на офіційному сайті Національної федерації самбо України.

Раніше повідомлялося про перемогу українського бійця ММА Ярослава Амосова, який у чемпіонському бою Bellator здолав американця Логана Сторлі.

Нагадаємо, українські фехтувальники у битві за "бронзу" у напруженій дуелі перемогли француженок.