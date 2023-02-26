"Що зробить божевільний путін завтра?" Українець Амосов захистив титул чемпіона та звернувся до світу (відео)

Наш боєць успішно захистив титул чемпіона Bellator

Сьогодні, 26 лютого (час київський), чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов (26-0) з України провів захист титулу проти американця Логана Сторлі. Український боєць після повномасштабного вторгнення рф призупинив кар’єру і служив у лавах тероборони.

Поєдинок завершився переконливою перемогою українця за підсумками п’яти раундів. Про це повідомляє пресслужба Bellator у Twitter.

Чемпіонський бій проходив у Дубліні (Ірландія) на шоу Bellator 291. За підсумками п’яти раундів усі судді віддали перемогу Ярославу тричі по 50:45.

Відеоогляд бою Амосов — Сторлі 2:

Після бою Амосов звернувся до публіки, нагадавши світові про війну в Україні.

"Українці, я люблю вас, мій народ. Учора була річниця з того моменту, як божевільний путін розпочав війну в моїй країні. Він хоче вбивати українців.

Я хочу подякувати українській армії за захист моєї країни. Хочу подякувати всім, хто допомагає моїй країні.

Будь ласка, не забувайте про те, що відбувається, бо сьогодні цей божевільний атакує Україну, але ми не знаємо, що він зробить завтра”, — заявив Ярослав.

Нагадаємо, у листопаді 2020-го українець переміг Сторлі роздільним рішенням суддів.

До цього Ярослав у червні 2021 року переміг Дугласа Ліму, ставши чемпіоном Bellator.

Раніше повідомлялося, що відразу четверо українців стали чемпіонами світу з ММА у Сербії.

Нагадаємо, український боєць Ігор Потеря нокаутував легенду UFC.