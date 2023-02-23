Випадали груди: так ще ніхто не пояснював своєї поразки в ММА (відео)

Джессіка Андраде постійно втрачала концентрацію

Зірка змішаних єдиноборств, колишня чемпіонка UFC у жіночій мінімальній вазі Джесіка Андраде заявила, що її груди стали однією з головних причин поразки від Ерін Бленчфілд. Раніше боєць ММА затримав злодія на пляжі.

"Я не хочу виправдовувати цим свою поразку, але через груди я постійно втрачала концентрацію. Ерін завела плече під мій топ, і груди вислизнули з форми повністю. І в результаті замість того, щоб контратакувати, я зависала. Щоразу, коли я поправляла груди, вона проводила тейкдауни. Потрібно бути готовим не відволікатися на груди, навіть якщо вони вислизнуть. Їх і так уже бачили в багатьох місцях, тому не варто було навіть морочитися", — наводить слова Андраде MMAJunkie.

Поєдинок Джесікі Андраде та Ерін Бленчфілд очолив турнір UFC Fight Night 219. Бій завершився перемогою Бленчфілд у другому раунді.

Усього в Андраде 24 перемоги у професійних змішаних єдиноборствах при десяти поразках.

Нагадаємо, українська зірка ММА позує для Playboy. Марина Мороз стала першою представницею UFC у журналі для чоловіків. А чемпіон Bellator Ярослав Амосов пішов із тероборони заради продовження кар’єри.