Выпадала грудь: так еще никто не объяснял свое поражение в ММА (видео)

Джессика Андраде постоянно теряла концентрацию

Звезда смешанных единоборств, бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Джессика Андраде заявила, что ее грудь стала одной из главных причин поражения от Эрин Блэнчфилд. Ранее боец ММА задержал вора на пляже.

"Я не хочу оправдывать этим свое поражение, но из-за груди я постоянно теряла концентрацию. Эрин завела плечо под мой топ, и грудь выскользнула из формы полностью. И в итоге вместо того, чтобы контратаковать, я зависала. Каждый раз, когда я поправляла грудь, она проводила тейкдауны. Нужно быть готовым не отвлекаться на грудь, даже если она выскользнет. Ее и так уже видели во многих местах, поэтому не стоило даже заморачиваться", — приводит слова Андраде MMAJunkie.

Поединок Джессики Андраде и Эрин Блэнчфилд возглавил турнир UFC Fight Night 219. Бой завершился победой Блэнчфилд во втором раунде.

Всего у Андраде 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при десяти поражениях.

Напомним, украинская звезда ММА позирует для Playboy. Марина Мороз стала первой представительницей UFC в журнале для мужчин. А чемпион Bellator Ярослав Амосов ушел из теробороны ради продолжения карьеры.