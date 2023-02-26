"Что сделает сумасшедший путин завтра?" Украинец Амосов защитил титул чемпиона и обратился к миру (видео)

Наш боец успешно защитил титул чемпиона Bellator

Сегодня, 26 февраля (время киевское), чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (26-0) из Украины провел защиту титула против американца Логана Сторли. Украинский боец после полномасштабного вторжения рф приостановил карьеру и служил в рядах теробороны.

Поединок завершился убедительной победой украинца по итогам пяти раундов. Об этом сообщает пресс-служба Bellator в Twitter.

Чемпионский бой проходил в Дублине (Ирландия) на шоу Bellator 291. По итогам пяти раундов все судьи отдали победу Ярославу — трижды по 50:45.

Видеообзор боя Амосов — Сторли 2:

После боя Амосов обратился к публике, напомнив миру о войне в Украине.

"Украинцы, я люблю вас, мой народ. Вчера была годовщина с того момента, как безумный путин начал войну в моей стране. Он хочет убивать украинцев.

Я хочу поблагодарить украинскую армию за защиту моей страны. Хочу поблагодарить всех, кто помогает моей стране.

Пожалуйста, не забывайте о том, что происходит, потому что сегодня этот сумасшедший атакует Украину, но мы не знаем, что он сделает завтра", — заявил Ярослав.

Напомним, в ноябре 2020-го украинец победил Сторли раздельным решением судей.

До этого Ярослав в июне 2021 года победил Дугласа Лиму, став чемпионом Bellator.

Ранее сообщалось, что сразу четверо украинцев стали чемпионами мира по ММА в Сербии.

Напомним, украинский боец Игорь Потеря нокаутировал легенду UFC.