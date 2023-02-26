Укр

30 золотых медалей! Украинские самбисты произвели фурор на Кубке мира

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сборная Украины по самбо Новость обновлена 26 февраля 2023, 15:36
Сборная Украины по самбо. Фото facebook.com/sambonfsu

Сборная Украины по самбо триумфовала на Кипре

В Ларнаке (Кипр) завершился этап Кубка мира среди молодежи и взрослых по самбо. Сборная Украины одержала на соревнованиях общекомандную победу. Накануне украинские борчихи заняли первое место в медальном зачете на турнире в Египте.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерации самбо Украины в Facebook. В соревнованиях приняли участие представители 14 стран. Украинская сборная одержала командную победу.

Желто-синие выиграли 49 наград. В возрастной категории 16-18 лет наши самбисты завоевали 7 золотых и одну бронзовую медаль. Еще шесть наград высшего сорта добавили в копилку национальной команды юные самбисты в категории 18-20 лет. На взрослом уровне наша команда завоевала 35 медалей, из которых 17 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых.

С поименным списком медалистов можно ознакомиться на официальном сайте Национальной федерации самбо Украины.

Ранее сообщалось о победе украинского бойца ММА Ярослава Амосова, который в чемпионском бою Bellator одолел американца Логана Сторли.

Напомним, украинские фехтовальщицы в битве за "бронзу" в напряженной дуэли победили француженок.

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