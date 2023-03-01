Украинские тхэквондисты выиграли 10 медалей в Словении
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Наши спортсмены блестяще выступили на международном турнире
Украинские тхэквондисты по итогам престижных международных соревнований Slovenia Open выиграли 10 медалей в разных возрастных группах. Накануне украинские самбисты завоевали почти 50 наград на международном турнире на Кипре.
На счету нашей команды три "золота", два "серебра" и пять "бронз". Об этом сообщает ukrsportbase
Все медали сборной Украины по тхэквондо в Словении:
Кадеты:
- Серебряным призером в весовой категории 41 кг стал Михаил Капуста.
- Бронзовые награды завоевали: Эмиль Бовсуновский (53 кг); Анна Брыкина (29 кг); Вероника Рожанская (33 кг),
Юниоры:
- "Золото" у Самира Мирзоева (59 кг) и Артема Балаки (73 кг).
- Серебряную медаль завоевала Ярина Костюк (42 кг).
- Бронзовые призеры: Матвей Форостюк (73 кг), Мария Леонова (49 кг).
Среди взрослых чемпионом соревнований стал Константин Костеневич (80 кг).
Ранее сообщалось, что украинские борчихи выиграли медальный зачет на международном турнире "Ибрагим Мустафа" в Александрии (Египет). А мужская сборная Украины по борьбе почти повторила успех женщин, заняв второе общекомандное место.