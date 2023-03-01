Украинские тхэквондисты выиграли 10 медалей в Словении

Наши спортсмены блестяще выступили на международном турнире

Украинские тхэквондисты по итогам престижных международных соревнований Slovenia Open выиграли 10 медалей в разных возрастных группах. Накануне украинские самбисты завоевали почти 50 наград на международном турнире на Кипре.

На счету нашей команды три "золота", два "серебра" и пять "бронз". Об этом сообщает ukrsportbase

Все медали сборной Украины по тхэквондо в Словении:

Кадеты:

Серебряным призером в весовой категории 41 кг стал Михаил Капуста .

. Бронзовые награды завоевали: Эмиль Бовсуновский (53 кг); Анна Брыкина (29 кг); Вероника Рожанская (33 кг),

Юниоры:

"Золото" у Самира Мирзоева (59 кг) и Артема Балаки (73 кг).

(59 кг) и (73 кг). Серебряную медаль завоевала Ярина Костюк (42 кг).

(42 кг). Бронзовые призеры: Матвей Форостюк (73 кг), Мария Леонова (49 кг).

Среди взрослых чемпионом соревнований стал Константин Костеневич (80 кг).

Ранее сообщалось, что украинские борчихи выиграли медальный зачет на международном турнире "Ибрагим Мустафа" в Александрии (Египет). А мужская сборная Украины по борьбе почти повторила успех женщин, заняв второе общекомандное место.