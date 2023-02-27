Віцечемпіони! Чоловіча збірна України з боротьби майже повторила успіх жінок

Українські борці чудово розпочали новий сезон

Чоловіча збірна України з вільної боротьби виборола п’ять медалей і посіла друге місце у командному заліку на рейтинговому турнірі з боротьби "Ібрагім Мустафа" в Александрії (Єгипет). Українські борчині в Єгипті виграли медальний залік.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації спортивної боротьби України (АСБУ) у Facebook. На рахунку нашої команди одне "золото", 2 "срібла" та 2 "бронзи".

У вазі до 86 кг тріумфатором змагань став Василь Михайлов. Андрій Яценко виграв срібну нагороду у категорії до 57 кг, Тарас Маркович (до 61 кг) посів друге місце. Бронзові нагороди вибороли Ерік Арушанян (до 65 кг) та Ігор Никифорук (до 70 кг).

"Спортсмени показали високі результати на перших міжнародних змаганнях у цьому році. Впевнений, такий старт дасть їм ще більше сили та наснаги прославляти Україну на міжнародній арені та виборювати якнайбільше медалей! Дякуємо ЗСУ", — заявив президент АСБУ Юрій Копитько.

Раніше повідомлялося, що українські самбісти викликали фурор на Кубку світу, завоювавши майже 50 медалей на всіх рівнях.

Нагадаємо, чемпіон Bellator у напівсередній вазі українець Ярослав Амосов успішно захистив титул.