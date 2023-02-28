Юні українські каратисти виграли дві нагороди в ОАЕ

Наші спортсмени здобули дві "бронзи" на престижних змаганнях

Українські каратисти виграли дві нагороди на етапі юнацької ліги карате 1 у місті Ель-Фуджайра (ОАЕ). До речі, Анжеліка Терлюга та Аніта Серегіна завершили минулий сезон Прем’єр-ліги Всесвітньої федерації карате (WKF) на першому місці у своїх вагових категоріях.

З двома бронзовими нагородами повертаються українські каратисти до України. Про це повідомляє офіційний сайт WKF.

"Бронзу" у віковій групі 13-14 років у ваговій категорії до 52 кг завоювала Вероніка Свентицька, яка тренується у клубі "Легенда" у Дніпрі.

Ще одна "бронза" на рахунку Максима Бугайова, який у віковій групі до 21 року виграв медаль у ваговій категорії до 84 кг. Обидві медалі українці взяли в дисципліні куміте.

Раніше повідомлялося, що під Краматорськом (Донецька область) у бою з російськими окупантами загинув каратист Микола Яремчук, який тренував та займався у клубі "Дзаммай" (Чернівці).

Нагадаємо, на війні з російськими загарбниками загинув сержант Малофєєв Олександр Вікторович, який до великої війни був тренером з карате.