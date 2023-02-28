Юные украинские каратисты выиграли две награды в ОАЭ

Наши спортсмены добыли две "бронзы" на престижных соревнованиях

Украинские каратисты выиграли две награды на этапе юношеской лиги каратэ 1 в городе Эль-Фуджайра (ОАЭ). К слову, Анжелика Терлюга и Анита Серегина завершили прошлый сезон Премьер-лиги Всемирной федерации карате (WKF) на первом месте в своих весовых категориях.

С двумя бронзовыми наградами возвращаются украинские каратисты в Украину. Об этом сообщает официальный сайт WKF.

"Бронзу" в возрастной группе 13-14 лет в весовой категории до 52 кг завоевала Вероника Свентицкая, которая тренируется в клубе "Легенда" в Днепре.

Еще одна "бронза" на счету Максима Бугаева, который в возрастной группе до 21 года выиграл медаль в весовой категории до 84 кг. Обе медали украинцы взяли в дисциплине кумите.

Ранее сообщалось, что под Краматорском (Донецкая область) в бою с российскими оккупантами погиб каратист Николай Яремчук, который тренировал и занимался в клубе "Дзаммай" (Черновцы).

Напомним, на войне с российскими захватчиками погиб сержант Малофеев Александр Викторович, который до большой войны был тренером по карате.