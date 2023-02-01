Найкращі у світі: дві українські каратистки здобули престижний титул

Українки отримали престижну нагороду

Українські каратистки Анжеліка Терлюга, яка виборола "срібло" на Олімпіаді в Токіо, та Аніта Серьогіна завершили минулий сезон Прем’єр-ліги Всесвітньої федерації карате (WKF) на першому місці у своїх вагових категоріях.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету у Facebook. Таким чином українки стали володарками престижного титулу Grand Winner 2022.

Для віцечемпіонки Олімпіади-2020 Терлюги (вагова категорія до 55 кг) – це вже четверта подібна нагорода. Раніше вона ставала найкращою за підсумками 2017, 2019, 2020-2021 років.

Чемпіонка Європейських ігор-2019 Аніта Серьогіна (до 61 кг) отримала таку честь вдруге в кар’єрі після аналогічного успіху 8-річної давності.

Додамо, що титул Grand Winner вручається за підсумками сезону Прем’єр-ліги та дає право носити кімоно із "золотою вишивкою" на всіх змаганнях цієї престижної серії наступного сезону.

Раніше повідомлялося, що у трагедії у Броварах постраждала маленька каратистка. Нагадаємо, на війні з російськими загарбниками загинув сержант-каратист.