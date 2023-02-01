Лучшие в мире: две украинские каратистки получили престижный титул

Украинки удостоились престижной награды

Украинские каратистки Анжелика Терлюга, которая завоевала "серебро" на Олимпиаде в Токио, и Анита Серегина завершили прошлый сезон Премьер-лиги Всемирной федерации карате (WKF) на первом месте в своих весовых категориях.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета в Facebook. Таким образом, украинки стали обладательницами престижного титула Grand Winner 2022.

Для вице-чемпионки Олимпиады-2020 Терлюги (весовая категория до 55 кг) это уже четвертая подобная награда. Ранее она становилась лучшей по итогам 2017, 2019, 2020-2021 годов.

Чемпионка Европейских игр-2019 Анита Серегина (до 61 кг) такой чести удостоилась во второй раз в карьере после аналогичного успеха 8-летней давности.

Добавим, что титул Grand Winner вручается по итогам сезона Премьер-лиги и дает право носить кимоно с "золотой вышивкой" на всех соревнованиях этой престижной серии в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что в трагедии в Броварах пострадала маленькая каратистка. Напомним, на войне с российскими захватчиками погиб сержант-каратист.