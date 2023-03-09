33 медалі! Українські параатлети потужно виступили на Кубку світу

Українці блискуче виступили у США

Двома бронзовими нагородами завершили українські паралімпійці змагання на фінальному етапі Кубка світу з лижних перегонів та біатлону, який з 1 по 8 березня проходив у місті Мідвей (штат Юта, США). Напередодні російську медаль Сочі-2014 передали чеським біатлоністкам.

Про це повідомляє пресслужба Національного паралімпійського комітету України у Facebook. Жовто-сині на турнірі виграли 33 медалі: 12 золотих, 9 срібних та 12 бронзових.

У шостий завершальний день змагань, 8 березня, у лижній гонці – мас старт (20 км) бронзовими призерами стали: Павло Баль (клас сидячі) та Людмила Ляшенко (клас стоячі). Крім того, після завершення змагань вручалися кубки (за перше місце) та медалі найкращим у сезоні 2022-2023 спортсменам. Від України кубок у біатлоні вибороли Тарас Радь, Богдана Конашук та Анатолій Ковалевський (гід – Олександр Мукшин).

"Вітаємо команду з потужним виступом! Слава Україні! " — зазначили у комітеті.

Раніше повідомлялося про перемогу на етапі Кубка світу українського фрістайліста Дмитра Котовського.

Нагадаємо, російський лижник сконфузився на фініші.