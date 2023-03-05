Справедливість перемогла: у росії відібрали медалі Олімпіади в Сочі (відео)

Урочиста церемонія відбулася у Чехії

У суботу, 4 березня, чеським біатлоністкам вручили медалі Сочі-2014 після дискваліфікації росіянок. До речі, чеське місто Нове Місце приймає сьомий етап Кубка світу з біатлону 2022/23, тому церемонію вручення нагород через 9 років ОІ відвідали тисячі вболівальників.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів у Twitter. Таким чином після дискваліфікації росіянок "бронза" Олімпійських ігор-2014 дісталася команді Чехії, яка посіла 4-е місце в Сочі.

Єва Пускарчікова, Габріела Соукалова, Їтка Ландова та Вероніка Віткова отримали свої нагороди через 9 років після гонки.

"Ці дівчата належать до покоління, завдяки якому вся Чехія тепер дивиться біатлон. Дев’ять років тому на Олімпійських іграх у Сочі наша збірна з біатлону завоювала загалом шість медалей.

Останню отримали лише за дев’ять років через російський допінг. Команда у складі Єви Пускарчикової, Габріели Соукалової, Їтки Ландової та Вероніки Віткової отримала медалі на очах 27 000 глядачів на перегонах Кубка світу на арені Височина. Справедливість перемогла", – йдеться у повідомленні Національного олімпійського комітету Чехії.

Нагадаємо, на домашній Олімпіаді-2014 росіянки посіли 2 місце. 27 листопада 2017 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував росіянок Ольгу Вілухіну та Яну Романову за допінгові порушення та позбавив збірну рф срібної нагороди. 1 грудня 2017 року також була дискваліфікована Ольга Зайцева. 24 вересня 2020 року Вілухіна та Романова були виправдані за рішенням CAS, але Зайцева оскаржити свою дискваліфікацію не зуміла, тому у росіянок таки відібрали "срібло". До речі, "золото" у цій дисципліні вибороли українки.

Раніше повідомлялося, що на юніорському чемпіонаті світу з біатлону у Щучинську (Казахстан) другу бронзу виборола Олександра Меркушина.

Нагадаємо, юніорська збірна України виграла "бронзу" на ЧС-2023 з біатлону у змішаній естафеті.