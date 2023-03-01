Українська біатлоністка заговорила словами Кремля: раніше вона підтримала лукашенка

Олена Зубрилова боїться говорити про війну

Легендарна українська біатлоністка, чемпіонка світу Олена Зубрилова просуває російську тезу, що спорт поза політикою. Раніше росіян підтримав француз Мартен Фуркад.

Довгі роки Зубрилова живе та працює у білорусі. Вона досі не розуміє, чому білоруських біатлоністів відсторонили від міжнародних змагань.

"Останнім часом спорт став політичним. Багато представників інших країн спорт політизували. Спорт має бути поза політикою.

Це догма. Тому що спортсмен, виходячи на дистанцію, змагається із собою, з дистанцією та атлетами інших країн.

Так, мені дуже боляче від ситуації у світі. Мої рідні перебувають в Україні. Сподіваємося, що все там найближчим часом закінчиться, ми житимемо у мирі, спілкуватимемося і дружитимемо", – цитує Зубрилову "Прессбол".

Цікаво, що Олена Зубрилова раніше відкрито підтримала політику олександра лукашенка та підписала провладний лист на його підтримку. Також вона не засудила вторгнення росії в Україну.

Раніше ми писали, що зброя української біатлоністки згоріла на базі у Чернігові. Її обстріляли російські окупанти. До речі, Дмитро Підручний на війні втратив товариша. Наш біатлоніст просить надати його другові звання Герой України.