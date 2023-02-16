Українські біатлоністи виграли історичну медаль на чемпіонаті Європи
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Вперше в історії наша команда виграла нагороду у змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті Європи
У четвер, 16 лютого, збірна України з біатлону здобула бронзову нагороду у змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону. Напередодні легенда біатлону Мартен Фуркад підтримав повернення росіян у міжнародний спорт.
Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Це перша медаль України у змішаній естафеті в історії юніорських чемпіонатів Європи.
"Бронзу" нашій команді в латвійській Мадоні принесли Степан Кінаш, Віталій Мандзин, Олександра Меркушина та Дарина Чалик. Наша четвірка продемонструвала відмінну стрільбу та пропустила вперед себе лише команди Італії та Німеччини.
"Вітаємо з цим історичним досягненням нашу юніорську команду та тренерський штаб збірної України!" — йдеться у повідомленні НОК.
Чемпіонат Європи серед юніорів. Мадона, Латвія. Змішана естафета
- Італія – 1.20:34,0 (0+9)
- Німеччина – 10,3 (0+11)
- Україна – 36,8 (0+8)
Нагадаємо, у Німеччині зараз проходить чемпіонат світу з біатлону, де наші біатлоністи поки що без медалей.
Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з біатлону здобула "срібло" в естафеті на етапі юніорського Кубка IBU в Естонії.