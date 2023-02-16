Українські біатлоністи виграли історичну медаль на чемпіонаті Європи

Вперше в історії наша команда виграла нагороду у змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті Європи

У четвер, 16 лютого, збірна України з біатлону здобула бронзову нагороду у змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону. Напередодні легенда біатлону Мартен Фуркад підтримав повернення росіян у міжнародний спорт.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Це перша медаль України у змішаній естафеті в історії юніорських чемпіонатів Європи.

"Бронзу" нашій команді в латвійській Мадоні принесли Степан Кінаш, Віталій Мандзин, Олександра Меркушина та Дарина Чалик. Наша четвірка продемонструвала відмінну стрільбу та пропустила вперед себе лише команди Італії та Німеччини.

"Вітаємо з цим історичним досягненням нашу юніорську команду та тренерський штаб збірної України!" — йдеться у повідомленні НОК.

Чемпіонат Європи серед юніорів. Мадона, Латвія. Змішана естафета

Італія – 1.20:34,0 (0+9) Німеччина – 10,3 (0+11) Україна – 36,8 (0+8)

Нагадаємо, у Німеччині зараз проходить чемпіонат світу з біатлону, де наші біатлоністи поки що без медалей.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з біатлону здобула "срібло" в естафеті на етапі юніорського Кубка IBU в Естонії.